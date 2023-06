Nave turca sequestrata da clandestini vicino a Napoli

“C’è una nave turca che è stata sequestrata da clandestini vicino a Napoli, i militari italiani hanno ripreso il controllo ma adesso stanno liberando l’equipaggio, 22 persone. Sono intervenute le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi. I clandestini erano 15, due o tre armati”. A darne notizia, durante un dibattito al ‘Forum masseria’ di Bruno Vespa, è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “L’operazione è ancora in corso, i militari stanno ancora bonificando. La nave è grande, ed è una situazione pericolosa”, aggiunge.

Sarebbe la Galata Seaways, una nave cargo costruita nel 2010 che naviga attualmente sotto bandiera della Turchia, l’imbarcazione liberata grazie all’intervento delle forze speciali italiane. La nave, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata diretta in Francia.

A far scattare l’assalto sono stati una quindicina di migranti, che si trovavano da clandestini a bordo dell’imbarcazione turca. Grazie a due o tre di loro che erano armati, gli uomini sono riusciti a sequestrare l’equipaggio, composto da 22 persone, e a tenerlo in ostaggio fino a quando non sono intervenute le forze speciali. ADNKRONOS