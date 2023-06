Rasmussen: alcuni Paesi Nato potrebbero inviare truppe in Ucraina

Rasmussen (danese, ex segretario generale della NATO): alcuni Paesi Nato potrebbero inviare truppe in Ucraina.

Alcuni Paesi della Nato potrebbero decidere di schierare truppe sul terreno in Ucraina se l’Alleanza non fornirà a Kiev significative garanzie di sicurezza al vertice di Vilnius dell’11 e 12 luglio, ha dichiarato al Guardian l’ex segretario generale dell’alleanza Anders Rasmussen.

“Sappiamo che la Polonia è molto impegnata nel fornire assistenza concreta a Kiev e non escluderei la possibilità che si impegni ancora di più in questo contesto su base nazionale e sia seguita dagli Stati baltici, magari includendo la possibilità di truppe sul terreno”, ha detto Rasmussen.