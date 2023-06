Genova, cinghiale aggredisce donna in strada: secondo caso in due giorni

Ancora una persona aggredita da un cinghiale a Genova: una donna è stata attaccata in strada nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Si tratta del secondo caso in 48 ore. La signora stava facendo una passeggiata in centro col cane, quando si è imbattuta in un cinghiale. L’animale si è avventato contro il cane e lei ha tentato di difenderlo, rimanendo ferita. Soccorsa, è stata portata in ospedale.

Molti casi simili in città

Solo un giorno prima un’altra donna è stata azzannata dallo stesso animale e ha riportato una vasta ferita alla gamba destra. Un altro episodio ancora è stato registrato alla fine di maggio sempre a Genova quando una donna è stata aggredita da un cinghiale mentre tornava a casa dal supermercato, con le buste della spesa. Trenta giorni di prognosi, invece, per una donna di 35 anni ferita da un asino a Borzonasca, in provincia di Genova. Era arrivata in ospedale con un trauma toracico e alcune fratture. tgcom24.mediaset.it