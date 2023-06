Migranti, 74 sbarcati nella Locride

ROCCELLA IONICA, 05 GIU – Sono 74, e non 61 come si era appreso in precedenza, i migranti giunti in mattinata nel porto di Roccella Ionica dopo essere stati prelevati dalla Guardia costiera mentre si trovavano a bordo di una barca a vela ormai alla deriva localizzata a circa 100 miglia al largo delle coste della Locride. Si tratta di cittadini provenienti da Afghanistan, Siria e Iran. Dieci sono i minori e una ventina le donne.

Dopo l’arrivo a Roccella, i profughi clandestini, che sarebbero salpati giovedì scorso dalle coste della Turchia, sono stati sottoposti ad una prima visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati, nello stesso scalo portuale reggino, all’interno della tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere. Con lo sbarco di oggi è salito a 16 il numero degli “arrivi” di profughi, nel solo Porto di Roccella, nel 2023, per un totale di circa 2,5 mila migranti. Lo scorso 27 maggio, nello scalo marittimo reggino, erano arrivati 95 migranti di varie nazionalità, tra cui 18 bambini. (ANSA)