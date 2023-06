Biden cade durante cerimonia dell’aeronautica: sta bene

Il presidente Usa Joe Biden è inciampato sul palco durante una cerimonia all’Accademia dell’Aeronautica, cadendo sulle ginocchia per poi essere aiutato a rialzarsi dai presenti.

La caduta è avvenuta durante la consegna dei diplomi ai cadetti, al termine del suo discorso. Il presidente non ha riportato danni a seguito della caduta, avvenuta mentre stava tornando al suo posto, ed è rimasto in piedi fino al termine della cerimonia. tgcom24.mediaset.it

BREAKING: President Biden falls on stage during the U.S. Air Force Academy graduation ceremony. https://t.co/ZdwNdAd6Kg pic.twitter.com/fPI2MlbCCr

— NEWSMAX (@NEWSMAX) June 1, 2023