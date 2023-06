Roma, poliziotta uccisa e presunto killer erano colleghi

Terrore a Roma dove una poliziotta, Pierpaola Romano, che non era in servizio è stata uccisa con dei colpi di pistola a San Basilio. Sul posto la Polizia per i rilevamenti del caso. A poca distanza trovato il corpo di un uomo che si è tolto la vita: sarebber il killer. Si ipotizza un omicidio-suicidio.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 11 in via Rosario Nicolò, tra San Basilio e Casal Monastero. Il corpo è stato ritrovato nell’androne di uno stabile. Ad avvertire la Polizia è stato un vicino di casa che ha sentito gli spari. Secondo le testimonianze a spararle sarebbe stato un uomo a bordo di un’auto bianca che poi si è dato alla fuga. La poliziotta è stata raggiunta da almeno tre colpi alla testa. Si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica. Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Polizia. Sul posto è arrivato il pm di turno esterno e il pm di turno per le violenze.

Il suicidio del killer: erano colleghi

Il corpo del presunto killer è stato ritrovato poco fa a poca distanza dal luogo dell’omicidio, in via Nino Tamassia. L’ipotesi è che l’assassino, dopo aver sparato alla poliziotta, si è allontanato con l’auto per poi spararsi. Le verifiche sono in corso. La poliziotta uccisa e il presunto killer erano colleghi: lavoravono nello stesso ufficio. (affaritaliani.it)