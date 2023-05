Malore fatale in casa, Jessica muore a 24 anni

Amici e familiari non riescono a darsi pace: il sorriso inconfondibile di Jessica Andreatta si è spento a soli 24 anni all’ospedale di Conegliano dove la giovane si trovava ricoverata da giovedì scorso, 25 maggio, per un malore improvviso che l’aveva colta nella sua camera da letto.

Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, Jessica non aveva mai sofferto prima di particolari problemi di salute. Giovedì sera, dopo aver cenato a casa con i genitori, era salita in camera. Intorno alle 22.30 suo papà ha sentito un rumore improvviso arrivare dalla sua stanza ed è andato a controllare, trovando la figlia 24enne priva di sensi tra il letto e il muro della camera. Immediata la richiesta di aiuto a una loro vicina di casa che lavora in casa di riposo e ha cercato di rianimare Jessica sul posto in attesa dell’arrivo del 118.

Dopo venti minuti di massaggio cardiaco, la giovane era ancora priva di sensi. Portata d’urgenza in terapia intensiva a Conegliano, non si è più risvegliata. In questi quattro giorni amici e conoscenti sono arrivati in tantissimi al suo capezzale, cantandole canzoni e provando ogni cosa per risvegliarla ma lunedì sera i medici hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale.[…] https://www.trevisotoday.it