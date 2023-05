Aifa: per ora stop a pillola anticoncezionale gratuita

Stop, per ora, alla gratuità della pillola anticoncezionale. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco ha infatti deciso di non pronunciarsi sulla questione chiedendo ulteriori approfondimenti dopo che, il 21 aprile, il Comitato prezzi e rimborsi della stessa Aifa aveva dato via libera alla decisione di rendere gratuito l’anticoncezionale orale, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. tgcom24.mediaset.it