Addio a Tina Turner, aveva 83 anni

Tina Turner è morta a 83 anni. Lo ha detto il suo portavoce: «Tina Turner, la regina del Rock’n Roll’ è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello».

La star nata negli Stati Uniti è stata una delle cantanti rock più amate, nota per la sua presenza sul palco e una serie di successi tra cui “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” e “What’s Love Got to Do With It”. ilmessaggero.it