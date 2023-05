UE, via libera a nuova tranche di aiuti per l’Ucraina

BRUXELLES, 23 MAG – La Commissione Ue ha dato via libera ad una nuova tranche di aiuti da 1,5 miliardi di euro per l’Ucraina. Si tratta della quarta tranche erogata da Bruxelles nell’ambito del pacchetto di assistenza macro-finanziaria da 18 miliardo messo in campo per Kiev.

“Dall’inizio di quest’anno abbiamo erogato 7,5 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria. Questi finanziamenti stanno contribuendo in modo significativo a coprire le esigenze finanziarie immediate dell’Ucraina. E ulteriori aiuti arriveranno”, ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. (ANSA).