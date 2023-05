G7, Lula: ‘avevamo fissato un colloquio, ma Zelensky non s’è presentato’

RIO DE JANEIRO, 22 MAG – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, “non si è presentato” all’incontro bilaterale fissato con lui al G7 di Hiroshima.

“Avevamo in programma un colloquio bilaterale con l’Ucraina alle 15. Abbiamo ricevuto informazioni che erano in ritardo e, nel frattempo, ho incontrato il presidente del Vietnam. Quando il presidente vietnamita se ne è andato, quello ucraino non si è presentato. Sicuramente aveva un altro appuntamento e non poteva venire”, ha detto Lula in una conferenza stampa svoltasi dopo la fine del vertice. (ANSA).