Il rimbecillimento generale delle masse acefale

Faccio presente che quando si arriva a credere

che piove sempre perché c’è la siccità

e cediamo tutte le nostre armi perché vogliamo la pace,

è il segno inequivocabile che il livello di rimbecillimento generale delle masse acefale è stato raggiunto.

Del resto, decine di milioni di persone non hanno forse creduto di non essere più sane bensì asintomatiche (e tutto il resto)?

E pertanto chi governa a nome di altri, può fare ogni follia.

Con l’avallo dei finti resistenti o finti intelligenti.

E quindi che il nostro futuro è umanamente perduto.

Si metta in salvo chi può. Ovvero, chi ha capito.

E ci salvi Colui che solo può.

prof. Massimo Viglione