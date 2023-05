Fisco, Agenzia delle entrate: migliorare la riscossione

Un aspetto del Fisco su cui interviene il progetto di riforma riguarda i procedimenti di riscossione e di rimborso, con la finalità di semplificare il sistema e incrementarne l’efficienza”.

Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, spiegando che “l’attuale sistema si è mostrato foriero di criticità” e che “la progressiva stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, in buona parte non riscuotibili, ossia il ‘magazzino della riscossione’, alla data del 31 dicembre 2022 ha raggiunto l’importo residuo di circa 1.153 miliardi di euro”. tgcom24.mediaset.it