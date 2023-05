Milano, Sala: ‘a qualcuno fa comodo dire che ci sono violenze continue, ma non è così’

Milano, 15 mag. (askanews) – “Io non sto a commentare le parole del ministro, e quanto ci sia un’emergenza o meno, uno può dire quello che vuole poi ognuno ha poi la propria opinione. La mia opinione è che la situazione va letta, se no passiamo il messaggio, e a qualcuno può far comodo politicamente, che a Milano le violenze a danno di tutti siano continue e costanti, ma a mio giudizio non è così”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferendo al Consiglio comunale del suo incontro del 10 maggio in Prefettura con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul tema della sicurezza in città in occasione della riunione del comitato provinciale ordine e sicurezza.

Leggi anche

► Criminalità: Milano ‘capitale’ d’Italia seguita da Bologna e Rimini

► Criminalità, le città più pericolose d’Italia: classifica Sole 24 Ore



Sala ha invitato a osservare con attenzione alcuni recenti casi di donne vittime di violenza. “È chiaro che dietro questa persona ci sia un disagio e delle problematiche” ha detto riferendosi a una delle vittime di questi fatti. “La donna violentata in ascensore? È chiaro che ai media può fare comodo descriverla come una turista, ma non è così, è una persona con disturbi chiari, conosciuta dalle forze dell’ordine” ha sottolineato riferendosi a un altro caso, anche se “ciò non rende meno grave quanto successo”.