Giro d’Italia, anche Pozzovivo ha il Covid e lascia: è il settimo

(https://www.gazzetta.it) – Domenico Pozzovivo è il settimo corridore che in questa edizione del Giro d’Italia lascia la corsa a causa del Covid: il 40enne lucano della Israel-Premier Tech non ripartirà per la decima tappa, Scandiano-Reggio Emilia di 196 km. Così come è costretto al ritiro il suo compagno danese Mads Wurtz Schmidt: in questo caso, il test-Covid è risultato negativo ma le sue condizioni non sono buone e ha preferito fermarsi. Ricordiamo che non c’è obbligatorietà di fermarsi in caso di positività al Covid: tra i 7 ritirati per questo motivo, i casi eccellenti sono quelli di Remco Evenepoel e Filippo Ganna.

E attenzione, la notizia dell’ultima ora è che non partirà neppure il norvegese Bystrom, dell’Intermarché, che ieri aveva detto di essere positivo al Covid ma di non avere sintomi, e quindi di avere ricevuto il via libera per gareggiare. Ma nella notte, ha fatto sapere la sua squadra, dei sintomi sono comparsi e dunque per precauzione è stato deciso di non farlo partire. Bystrom è dunque l’ottavo ritirato per Covid di questa edizione. Nella Intermarché va casa pure Taaramae per problemi di stomaco, invece sempre per Covid non riparte Collum Scotson (Jayco-AlUla).