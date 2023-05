Addio Angelo. Malore improvviso, muore studente di 17 anni

Varese – Oggi la musica per cui viviamo si è fermata e abbiamo capito veramente quanto può essere forte il silenzio”: così il liceo musicale ‘Alessandro Manzoni’ di Varese ha salutato sul proprio profilo Instagram Angelo (Angy per gli amici), studente 17enne morto improvvisamente domenica 14 maggio. Molto probabilmente verrà effettuata l’autopsia per stabilire la causa della tragedia e in attesa che venga fissata la data dei funerali, amici e docenti stanno affidando i loro pensieri di cordoglio ai social network.

“Siamo venuti a sapere con grande dispiacere della scomparsa di un alunno del nostro istituto. Facciamo le più sentite condoglianze alla classe e alla famiglia del ragazzo – si legge ancora nelle Instagram stories della scuola – Presto organizzeremo un minuto di silenzio in tutto l’istituto per raccogliere un ultimo saluto da alunni e personale scolastico”.

I coetanei che con lui condividevano ogni giorno le aule e soprattutto la passione per la musica ricordano che “con il tuo amato contrabbasso trasmettevi il tuo amore nel vento della musica travolgente” e promettono che “le tue note, le note del tuo cuore vivranno per sempre nel nostro cuore, dove le custodiremo gelosamente per sempre. Ora suoni nella grande orchestra celestiale, dove potrai esprimere al massimo il tuo grande amore per la musica e per i tuoi amici”. […]

https://milano.repubblica.it