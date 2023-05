Siena, tragedia nel giorno delle elezioni: morto candidato Pd

Un lutto scuote la comunità dem e tutto il mondo politico locale nel giorno delle elezioni: uno dei candidati al consiglio comunale di Siena nella lista del Pd, Federico Pacciani, è morto a 37 anni. “La nostra comunità democratica è stata raggiunta ieri da una terribile notizia – dice Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd – Federico Pacciani ci ha lasciati. Un ragazzo di grande passione e militanza, che aveva deciso di mettere a disposizione del nostro partito e della comunità senese la sua attenzione e sensibilità e la sua esperienza contro le barriere, in difesa dei diritti, in particolare dei disabili, dei più fragili e delle loro famiglie. Ai suoi cari e a chi ha condiviso con Federico un pezzetto di vita va tutta la mia vicinanza”.

Federico Pacciani si era candidato nella lista del Pd a Siena. Lavorava come addetto alla sostenibilità presso la Banca Monte dei Paschi, aveva due lauree in Lettere e Scienze politiche, ed era sempre in prima fila nelle battaglie sui temi della disabilità. Un punto di riferimento, che lascia un grande vuoto. Messaggi di cordoglio arrivano in queste ore da candidati di tutti i partiti. (https://www.today.it)