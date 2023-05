Pordenone, medico soccorre un giocatore: multato per invasione di campo

Un medico interviene per aiutare un giocatore rimasto ferito nel corso di una partita di basket e viene multato per “invasione di campo”. È successo a Pordenone, dopo la gara 2 tra Vis Spilimbergo e 3S Cordenons valida per i playoff di Serie C Silver. Il caso è riportato da PordenoneToday.

Un giocatore, Thomas Gaspardo della Vis Spilimbergo, è rimasto ferito al labbro dopo un contatto di gioco con un avversario. Il professionista è intervenuto per aiutare il collega, medico della squadra, ma per il giudice sportivo si è trattato di un “tentativo di invasione del campo di gioco, commesso da individuo isolato” ed è scattata la sanzione da 150 euro. Il medico non era accreditato perché presente come spettatore e quindi, secondo il giudice, doveva restare fuori dal campo. Da qui la multa.

La squadra definisce “assurda, inaccettabile e sostanzialmente priva di ogni logica sportiva e umana” l’ammenda inflitta alla società. “Durante l’incontro – si legge in una nota – nessuna invasione di gioco è stata fatta a eccezione di quella di carattere prettamente sanitario a metà del terzo periodo”.

Il medico sociale della squadra di Spilimbergo, secondo quanto dichiarato, ha capito che non sarebbe bastata una medicazione eseguita in infermeria e dovendo restare in campo per tutta la gara “ha allertato un suo collega medico perché recapitasse al PalaFavorita con urgenza un kit di intervento medicale adeguato a dare il primo soccorso all’atleta”.

Sul caso è intervenuto anche il presidente regionale della Federazione Italiana Medici Sportivi (Fmsi), Ferdinando Agrusti, chiedendo la revoca della multa: “Il collega nel portare il materiale è entrato nell’area dietro i commissari di campo, ma non sul rettangolo di gioco. Da lì rapidamente ha raggiunto l’infermeria. Un intervento necessario, visto che poi al giocatore, andato successivamente al pronto soccorso, sono stati applicati 7 punti di sutura. Per questo facciamo veramente appello al buonsenso affinché la sanzione di 150 euro possa essere ritirata”.

