I giornalisti mainstream lo ammettano: questo è un regime censorio

I giornalisti mainstream si sveglino e ammettano: questo è un regime censorio – Enrica Perucchietti

L’Unione Europea sta per approvare il Digital Services Act (DSA), un provvedimento volto di fatto a controllare l’informazione. I padroni dell’eurozona hanno deciso di stringere ulteriormente le maglie della censura online.

Questo provvedimento, entrato in vigore nel Novembre 2022, diventerà vincolante dal primo Gennaio 2024 e prevede il controllo sistematico dei contenuti degli utenti delle grandi piattaforme bypassando anche la riservatezza delle conversazioni.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come agirà e cosa comporterà per tutti noi.

“FAKE NEWS” è una rubrica a cura di ENRICA PERUCCHIETTI giornalista, scrittrice, caporedattrice di UNO Editori.

(video “il vaso di Pandora”)