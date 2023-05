Shopping con carte di credito rubate agli anziani, presa banda di romeni

Ladispoli, Roma – Almeno sei le vittime accertate, tutte anziane. Oltre undicimila i soldi che sono stati rubati da una banda di romeni che utilizzava le loro carte di credito per fare shopping nei centri commerciali, supermercati o per prelevare ai vari bancomat delle banche della zona della Balduina. A ricostruire quanto avvenuto nell’arco di cinque mesi sono stati gli agenti del distretto Montemario della polizia di Stato che hanno arrestato un uomo di 51 anni e una donna di 25 anni, gravemente indiziati di aver commesso, a vario titolo, i reati di furto, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

Con loro, nei guai sono finite altre persone, tra cui un 35enne loro complice destinatario di una misura degli arresti domiciliari che si è reso irreperibile. L’indagine è scaturita da una serie di denunce per smarrimento o furti di portafoglio avvenuti in cinque mesi nel 2021. Le vittime anziane successivamente hanno riscontrato e denunciato anche una serie di prelievi fatti senza alcun permesso nella zona Balduina.

Chi era entrato in possesso delle loro carte di credito e delle loro prepagate, infatti, faceva la spesa “gratis” oppure shopping o prelevava contanti allo sportello bancomat di via Romagnoli dove, in più occasioni, sono stati presi prima 1500 e poi 5000 euro. La serie di denunce tutte simili ha di fatto attivato le indagini degli investigatori.

La svolta quando dalle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti presso i vari istituti di credito che hanno permesso di identificare una serie di sospetti e dalla geolocalizzazione delle utenze telefoniche, è stato possibile risalire alla banda dei romeni che vive a Ladispoli.

