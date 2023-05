La Russia cresce più della Germania. Scholz: “nuove sanzioni”

► Germania, produzione industriale giù del 3,4% a marzo. Ordini industriali giù a -10,7%

La Germania lavora con l’Ue per il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz in una conferenza stampa congiunta con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, parlando all’Eurocamera di Strasburgo. “Penso che siamo già sulla buona strada per discutere ulteriori miglioramenti dei regimi sanzionatori alla Russia – ha spiegato -. Il prossimo pacchetto non sarà l’ultimo. Si tratta quindi di un lavoro costante su cui stiamo ancora lavorando”. tgcom24.mediaset.it