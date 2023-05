Indagine UE su docce e mutande sporche

Gli Italiani sono famosi per la loro igiene impeccabile ed ora una ricerca di Geomapped, una pagina Instagram specializzata in geografia, numeri e statistiche, conferma che questa abitudine è ben radicata. Secondo la ricerca, ben il 95% degli abitanti del nostro Paese dichiara di fare la doccia almeno una volta al giorno. Tuttavia, nel resto dell’Europa, meno del 65% della popolazione ha questa stessa abitudine. Il Portogallo si avvicina di più al modello italiano, con una fascia di popolazione che va dall’85 al 94%. Seguono la Spagna e la Grecia, mentre in altri paesi questa percentuale è ancora più bassa.

Quante volte ci si cambia le mutande?

Interesanti anche i dati sulla biancheria intima, realizzato da Ifop per XloveCam sulla base di un campione rappresentativo di 5.039 persone di età superiore ai 18 anni in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. L’82% delle persone in Spagna ha dichiarato di cambiare la biancheria intima ogni giorno, il 77% ha affermato lo stesso in Italia e Germania e il 75% ha dichiarato di averlo fatto nel Regno Unito, contro il 73% in Francia.

Tuttavia, la situazione è peggiore tra gli uomini, con il 20% degli uomini in Francia che afferma di cambiare la biancheria intima solo due volte a settimana. In confronto, il 93% delle donne in Francia cambia quotidianamente (in linea con la media europea). C’è anche una differenza generazionale, con i giovani che tendono ad essere più puliti. Ben il 39% di tutti gli uomini europei intervistati ha ammesso di non cambiare la biancheria intima ogni giorno, quasi il doppio di quelli di età pari o inferiore a 25 anni (solo il 20% lo ha detto).

