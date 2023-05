PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 6 maggio 2023

PIAZZALIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 6 maggio 2023.

Eccezionalmente, la puntata di questa sera andrà in onda alle ore 21,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Argomento della prima parte “di covid si guarisce, di effetti collaterali si muore”

Ospiti: Andrea Oddo avvocato;

Prof.ssa Aidi Paisan danneggiata da vaccini;

Signora Cristina Pellizzer danneggiata da vaccini;

Argomento della seconda parte: “diamo un senso alla storia”

Ospiti: Lamberto Rimondini, ricercatore indipendente, autore dei volumi: L’altra storia d’Italia 1802-1947 e L’altra storia d’Italia 1948-2022.

Prof. Alessandro Meluzzi, medico psichiatra, criminologo, opinionista

Per una ragione geografica, quindi geopolitica, l’Italia ha una storia complessa. Essendo al centro del Mediterraneo, è sempre stata sotto il controllo di chi ha avuto, ed ha, mire di dominio sul Mar Mediterraneo. E’ con questa visione geostrategica che l’élite ha scritto e continua a scrivere la storia d’Italia per come la conosciamo, ma è del tutto menzognera.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.