Vacanze italiane 2023: noleggiare una barca

Con quasi 8000 km di coste, situata al centro del Mediterraneo, l’Italia rappresenta una delle mete balneari più ambite d’Europa. Ma non è solo una questione di quantità perché la nostra penisola, bagnata da quattro mari, offre infatti anche un’incredibile varietà di coste: da quelle frastagliate, alte e rocciose della Liguria, alle grandi spiagge sabbiose del Sud della Toscana, passando per l’iconica Costiera Amalfitana, e per le acque cristalline della Sardegna, fino ad arrivare ai paesaggi aridi e al fascino mitico della Sicilia. Vivere il mare è un’esperienza che diventa stile di vita: lo sa bene chi, nato in una località marittima, vi fa ritorno dopo tanto tempo. Il mare può turbare il nostro spirito in maniera travolgente, suggerire pensieri, idee ed emozioni e ci permette di regolare il nostro battito col ritmo delle onde, ritrovando un legame con la natura che spesso è troppo lontano nella nostra vita di tutti i giorni. Ma questa esperienza può essere, soprattutto in alta stagione, turbata dalla presenza massiccia di turisti, specie nei numerosi stabilimenti balneari che hanno ormai quasi completamente monopolizzato i lidi italiani. In questo caso anche le località balneari possono diventare luoghi capaci di generare stress: spiagge affollate, confusione, difficoltà nel trovare parcheggio possono trasformare in un vero e proprio incubo metropolitano quella che vorrebbe invece essere una fuga nella natura.

Un’ottima soluzione a questo problema consiste nel noleggiare un’imbarcazione per raggiungere mete altrimenti inaccessibili e vivere il mare da una prospettiva completamente nuova. Con una barca potrai prendere il largo e provare una sensazione di libertà, o scoprire piccole calette deserte irraggiungibili via terra, farti cullare dal ritmo delle onde o trasportare dal vento. Salire a bordo di una barca e prendere il mare è un’esperienza piena e vivificante, a stretto contatto con la natura, il suo ritmo e la sua energia. Le mete in Italia per un’avventura di questo tipo sono veramente infinite, da quelle più mainstream come le Cinque Terre, i borghi liguri incastonati nella roccia, o la Costiera Amalfitana che tanto fascino ha esercitato sui registi di tutto il mondo, o ancora la Costa Smeralda, da qualche decennio metà prediletta di personaggi dello sport e dello spettacolo. Ma il nostro paese possiede mille modi per stupire il visitatore e riempire i suoi occhi di meraviglia: il Golfo della Spezia, noto anche come Golfo dei Poeti, che nel diciannovesimo secolo aveva attirato l’attenzione di molti intellettuali inglesi, che qui avevano posto la loro residenza, per esempio, costituisce una meta meno conosciuta e ancora almeno in parte risparmiata dal turismo di massa. Le tante calette che si susseguono sono le gemme di una collana tesa tra Bocca di Magra e Portovenere. Piccoli borghi sul mare protetti alle spalle da scoscesi rilievi lussureggianti da cui giunge il profumo del mirto e dei limoni, come Tellaro, hanno il potere di fermare l’attimo nella pura estasi e trattenerci sulla soglia del tempo.

