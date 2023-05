UE: ‘fondi del Pnrr utilizzabili per produrre munizioni’

BRUXELLES, 03 MAG – “I Paesi membri che lo desiderano potranno utilizzare parte dei fondi del Pnrr per le munizioni”.

Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, presentando il nuovo piano per produrre in Europa un milione di munizioni all’anno, ‘Act in support of ammunition production (Asap)’.

Il Recovery fund “è stato specificatamente costruito per tre principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Intervenire puntualmente per sostenere progetti di industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro”, ha evidenziato il commissario. (ANSA).