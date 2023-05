(Adnkronos) – E’ stata approvata all’unanimità la risoluzione per la creazione di piccoli bacini di raccolta dell’acqua per fronteggiare la siccità e “per garantire la disponibilità idrica e adeguati stoccaggi per le produzioni agricole”. La richiesta di impegno alla Regione Emilia Romagna è stata votata in Commissione Politiche economiche presieduta da Manuela Rontini.