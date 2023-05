Pd, Elly Schlein propone nuove tasse

Elly Schlein adesso la spara grossa e scatta il terrore sui risparmi. In un’intervista a La Stampa la segretaria del Pd mette nel mirino le rendite finanziare e di fatto tra le righe ripropone una patrimoniale, tema sempre tanto caro al Pd: “Noi proponiamo un approccio di tutele universali, a partire dagli ammortizzatori sociali che devono valere anche per gli autonomi, come il Pd ha ottenuto per l’assegno unico per i figli. I lavoratori non vanno messi gli uni contro gli altri, è la cosa che la destra sa fare meglio. Mentre non fa nulla sulle rendite finanziarie e immobiliari, che sono tassate meno di chi lavora o fa impresa”.

E così usando le parole del segretario della Cisl, Sbarra, la Schlein fa sua la botta tassarola che il Pd prepara e studia nelle segrete stanze: “Serve una redistribuzione perché se pensiamo a quando è nata l’Irpef c’erano 32 scaglioni. Si sono ridotti a 4, il sistema si è già appiattito abbastanza, ma ogni appiattimento lo pagano sempre le fasce più povere e le classi medie.

L’idea di abbassare le tasse a tutti nasconde la volontà di abbassarle ai ricchi facendo mancare le risorse e i servizi ai poveri”. Insomma, nel giorno in cui il Cdm della Meloni dà ossigeno alle tasche e alle buste paga dei lavoratori, la Schlein mette nel mirino i nostri portafogli chiedendo nuove tasse per spremere come un limone i nostri risparmi.

https://www.liberoquotidiano.it