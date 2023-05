Giro d’Italia, Tajani: “prossima edizione partirà dall’Ucraina”

Se la situazione lo permette, la prossima edizione del Giro d’Italia partirà dall’Ucraina. Lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, all’evento “Il 106mo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano” in corso alla Farnesina. Il capo della diplomazia italiana ha auspicato che la manifestazione sportiva del ciclismo possa partire nel 2024 dall’Ucraina: “Sarebbe un segnale di attenzione di un Paese che sosteniamo con grande forza”.

Il Giro d’Italia, ha continuato il ministro, è un modo per far conoscere l’Italia nel mondo e raggiungere “luoghi e città che il grande pubblico non conosce”. La manifestazione sportiva, che quest’anno si concluderà a Roma, fornisce l’occasione per mostrare al mondo “parte del nostro matrimonio culturale” ma anche per “la capacità organizzativa del nostro Paese”, ha detto Tajani. www.agenzianova.com