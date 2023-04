Milano, neonata trovata morta in un cassonetto

Una neonata è stata trovata morta in un cassetto della Caritas all’angolo tra via Cesare Saldini angolo Botticelli a Milano (zona Città Studi) nella serata di venerdì 28 aprile. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura guidati da Marco Calì. È stato un passante a notare il corpo intorno alle 20. L’uomo, avvicinatosi al cassonetto per lasciare una busta con alcuni indumenti, ha notato una manina che sporgeva da un fagotto posato sul ripiano del cassonetto (il meccanismo non era stato girato).

È scattata la chiamata al 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente sono intervenuti sul posto gli agenti della squadra mobile della polizia. Secondo quanto appreso da MilanoToday il feto aveva ancora parte della placenta attaccata. Non è chiaro se la bimba sia stata abbandonata quando era già morta o se sia deceduta in seguito. Sono in corso accertamenti del medico legale disposti dal pm Paolo Storari.

Investigatori e inquirenti stanno cercando di rintracciare la madre della piccola, tutto lascia presupporre che si sia trattato di un parto casalingo, anche perché il cordone ombelicale sarebbe stato tagliato in modo artigianale, senza alcuna accortezza medica.