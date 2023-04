Alfonso Bonafede eletto consigliere della giustizia tributaria

Alfonso Bonafede torna alla ribalta: eletto come consigliere della giustizia tributaria

Alfonso Bonafede, ex ministro della Giustizia nei governi Conte I e II, fuori dalla scena politica per via del vincolo del secondo mandato dalla fine dell’esecutivo giallo-verde, è stato eletto come componente dei Consigli di presidenza della Corte dei Conti, della magistratura amministrativa e di quella tributaria. Il via libera è arrivato dalla Camera dei Deputati grazie a un’intesa tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, con i deputati del Pd che non hanno partecipato in segno di protesta contro l’accordo.

L’ex guardasigilli, a lungo candidato per questo nuovo incarico, entra così come laico nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria insieme alla leghista Carolina Lussana. Gli eletti per la giustizia amministrativa sono Eva Sonia Sala e l’ex senatore M5s, poi passato alla Lega, Francesco Urraro. Per la Corte dei Conti, Vito Mormando e Filippo Vari.

I parlamentari del Pd non hanno partecipato alla votazione per una “totale violazione della parità di genere: solo due donne su sei componenti da eleggere”. La denuncia arriva dalla capogruppo Chiara Braga, che ha aggiunto: “È una cosa per noi del Pd inaccettabile, e dispiace che non sia lo stesso per altre forze dell’opposizione. Per questo non partecipiamo alla votazione e ci auguriamo che questa scelta sia condivisa dal resto dell’opposizione”.

Ad astenersi anche i deputati dell’Alleanza Verdi e Sinistra. “Nonostante ripetuti tentativi dell’opposizione di costruire una mediazione accettabile, la maggioranza, forte della predominanza numerica, è andata avanti per la sua strada senza rispettare l’equa rappresentanza delle opposizioni. Inoltre, non è tollerabile il vulnus di non rispettare la parità di genere”, lo ha dichiarato Luana Zanellla, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.(affaritaliani.it)