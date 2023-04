Oliviero Toscani: “Schlein non capisce molto di moda, si fa aiutare”

Schlein su Vogue, Toscani: “Non capisce molto di moda, si fa aiutare”. Gli scatti fotografici di Elly Schlein sulla rivista di alta moda Vogue, continuano a far discutere. La neo segretaria del Pd è finita al centro delle polemiche per la scelta radical-chic, ad attaccarla però non sono stati solo i suoi oppositori di destra, ma anche gli stessi compagni di partito. Anche il fotografo di sinistra Oliviero Toscani non è morbido sulla scelta fatta dalla leader dei dem: “Ha sbagliato chi l’ha fotografata: quelle foto – sentenzia Toscani su La Stampa – sono brutte. E ha sbagliato chi l’ha vestita. Lei è una ragazza in jeans con le sue giacchettine, deve continuare così. È elegante, sobria, fresca. Ha stile. È sempre benvestita. Se si vestisse da operaia la accuserebbero di apologia del comunismo. Inopportuno? Ma non si è mica fatta fotografare mentre beve champagne in una vasca d’oro. Non capisce molto di moda, si fa aiutare: può permetterselo”.

Toscani – prosegue La Stampa – critica, invece, lo stile della premier Giorgia Meloni: “Volgare. Rossetto esagerato, ombretto sgargiante. La vera contraddizione è che a sinistra sia dia tanta importanza a queste piccolezze. Questo è provincialismo politico. Lo stesso di chi rompeva le palle a Bertinotti per i pullover di cachemire. Non c’è niente di più provinciale di un piccolo comunista”. Polemica anche per la scelta di Schlein di affidarsi ad un’armocromista, Enrica Chicchio, e su quanto costino le sue consulenze. E si dibatte se sia opportuno che la leader di un partito di sinistra spenda 300 euro all’ora per farsi dire che è un “inverno”, e quali colori deve indossare, e quali vestiti le si confanno. Toscani: “Non capisce molto di moda, si fa aiutare: può permetterselo. Siamo così provinciali da credere che questo sia un tradimento dei suoi valori?”. (affaritaliani.it)