Monselice. Malore stronca Simone, bodybuilder 38enne

MONSELICE – È stata disposta l’autopsia sul corpo di Simone Venturini, il 38enne di Pozzonovo morto improvvisamente lunedì 24 aprile nella sua abitazione di Monselice. Venturini, padre di due bambine, sarebbe stato stroncato da un malore sulle cui cause la procura vuole indagare. L’uomo era piuttosto conosciuto in zona, sia perché la sua famiglia gestisce un’azienda molto avviata sia perché era solito frequentare le palestre per allenarsi.

Simone amava praticare il bodybuilding e si allenava regolarmente. Negli ultimi anni, il suo fisico aveva sviluppato una considerevole massa muscolare, che Venturini non mancava di mostrare nei suoi profili social. La sua grande passione lo aveva recentemente portato a prendere un patentino per esercitare l’attività di istruttore di fitness e sala pesi. La famiglia, per il momento, è stretta nel riserbo. www.ilgazzettino.it