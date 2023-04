Londra, Meloni contestata dagli “antirazzisti”

Londra, 27 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al numero 10 di Downing Street, accolta dal primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, con cui è previsto un colloquio e poi una visita a Westminster.

Oltre alla folla di giornalisti, fra cui alcuni che le hanno chiesto se anche lei pensa “di mandare i migranti in Rwanda”, citando il contestato programma britannico che prevede i rimpatri forzati, ad accoglierla anche un gruppo di manifestanti di “Stand up to racism”, che hanno protestato contro la presidente del Consiglio italiana con cartelli e slogan “Refugees in, Meloni out”, “dentro i rifugiati e fuori Meloni”.