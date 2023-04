Milano, uomo ucciso a coltellate dopo lite con nordafricani

Milano, uomo ucciso a coltellate nella sua casa in Corvetto .Omicidio a Milano: un uomo di 69 anni è stato colpito da diverse coltellate nella sua abitazione (case popolari Aler, ndr) in via Panigarola 8 in zona Corvetto. I fendenti al torace non gli hanno lasciato scampo nonostante la sua coinquilina abbia rapidamente chiamato i soccorsi.

Gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per cercare di ricostruire le fasi dell’omicidio. Dai primi accertamenti pare che prima dell’aggressione ci sia stata una furiosa lite con alcuni stranieri, descritti come nordafricani, sempre nell’appartamento. La polizia sta sentendo una serie di persone in Questura. La via dove si trova la palazzina è nota per lo spaccio di droga, riferisce Ansa.