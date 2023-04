25 aprile, Bonino antifascista a Roma

Sul palco in piazza della Rotonda, a Roma, la fondatrice di +Europa Emma Bonino ricorda la ragioni della manifestazione organizzata dal partito e a cui hanno aderito, tra gli altri, esponenti di Italia Viva e Azione: “Siamo qui per dare voce a tutte quelle associazioni e partiti non di matrice comunista che pure hanno dato un contributo notevolissimo alla Resistenza. Contributo che è spesso sottovalutato per non dire nascosto”.

Alle sue spalle un cartello contro il fascismo di Putin.

(agenzia vista)