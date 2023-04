Sanzioni Russia, Mattarella: “sono indispensabili”

SANZIONI RUSSIA – “La compattezza dell’Alleanza è un dato importante – ha rimarcato il capo dello Stato – così come lo è stato parallelamente la compattezza dell’Unione europea che esprime in tutti i modi sostegno all’Ucraina, impegnandosi attivamente e concretamente. Vi sono state adesioni alle sanzioni nei confronti della Russia che sono indispensabili per far comprendere la gravità di quanto avvenuto, così come è importante che l’Unione europea abbia manifestato che vede in questa vicenda, in questa brutale e inaccettabile aggressione alla libertà, all’indipendenza, all’integrità territoriale dell’Ucraina in gioco i suoi valori di fondazione. L’Unione europea, così come l’Alleanza atlantica, è nata per difendere la libertà delle persone e dei popoli, per difendere la democrazia, per difendere lo Stato di diritto. Tutto questo è in gioco in questo momento”.

“Questa coesione dei Paesi dell’Alleanza e dell’Unione europea – ha sottolineato Mattarella – è particolarmente importante, da preservare in ogni passaggio in avvenire”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrzej Duda.

UCRAINA – “Sintonia piena” sul “sostegno all’Ucraina”, di fronte alla “brutale aggressione della Federazione Russa, finché necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese”, ha affermato Mattarella, al termine dell’incontro con Duda. ADNKRONOS