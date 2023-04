Furto in appartamento, una delle ladre ha 14 anni

Una lastra ricavata da una bottiglia di plastica. Questo l’attrezzo del mestiere con il quale due ladre avevano aperto la porta di un appartamento che volevano svaligiare. Sono stati i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina a notare due giovani donne mentre entravano all’interno di un condominio nei pressi di Fontana di Trevi ed hanno deciso di pedinarle.

Entrati all’interno dello stabile i militari hanno bloccato le due donne, una 21 e una 14enne, entrambe di origini serbe subito dopo aver tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento del secondo piano, servendosi della lastra di plastica. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire due cacciaviti, una chiave inglese e due mazzi di chiavi. Al termine dell’udienza in cui l’arresto è stato convalidato, la 21enne è stata accompagnata in carcere in attesa del processo. Mentre la minore dopo la convalida, è stata riaffidata ai genitori.

https://www.romatoday.it