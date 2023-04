Si faceva assumere come badante e narcotizzava anziane per rapinarle: arrestata ucraina

Due anziane donne narcotizzate, una terza che forse lo sarebbe stata a breve e la nipote di una di esse ingannata e addormentata a sua volta. E’ il curriculum di “Madame sonnifero”, una 48enne ucraina della quale le indagini delle polizia di Stato hanno portato a luce il modus operandi, unendo una serie di episodi accaduti nel tempo. Ieri l’arresto, avvenuto il giorno dopo il decesso di una delle anziane coinvolte nelle sue azioni. A morire una 97enne che ha visto aggravarsi, negli ultimi giorni, il proprio stato di salute, già precario.

Proprio per assisterla era stata assunta, a marzo, la 48enne ucraina. Il 25 marzo però qualcosa è andato storto nei piani della badante. La nipote dell’anziana assistita si è infatti recata a farle visita e ha trovato la nonna che dormiva in modo profondo. Alla richiesta di spiegazioni, Madame sonnifero ha spiegato di essere arrivata in casa e aver trovato l’anziana, 97 anni, già a letto e di non averla voluta svegliare. Spiegazione credibile, accompagnata dall’offerta di una bevanda alla giovane nipote.

La giovane, dopo averla bevuta, si è svegliata 24 ore dopo, intontita e alleggerita di 550 euro. Immediata la denuncia al commissariato Tuscolano che, indagando ha scoperto un episodio analogo avvenuto lo scorso luglio a Ostia. Anche il quel caso la badante aveva addormentato una 86enne facendole bere una bevanda con dentro benzodiazepine e poi aveva rubato mille euro in contanti, fedi nuziali e 4 orologi di valore.

A seguito di indagini i poliziotti hanno rintracciato la 48enne in casa di un’anziana dove era stata assunta da pochi giorni e dove – forse – avrebbe messo in atto lo stesso modus operandi. Fermata si attende ora la convalida del fermo.

www.romatoday.it