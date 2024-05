Sassari: non aveva il green pass e voleva lavorare, assolto

(video di Red Ronnie) – Si sta sgretolando il sistema pand3m1a. Mi sono collegato con l’Avvocato Linda Corrias che a Sassari ha vinto, assieme al collega Francesco Scifo, un’importante causa intentata contro una persona entrata in una scuola senza gr33n pass e che si era rifiutato di abbandonare il posto di lavoro. Astrazeneca ha appena ritirato il vacc1n0 perché aveva causato trombosi letali.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha istituito una commissione d’inchiesta sulla gestione pand3m1ca e in TV ha dichiarato che occorre andare a fondo sugli effetti avversi del vacc1n0. E siamo solo all’inizio.

Ma vi pare che in “democrazia” che io debba usare numeri per mimetizzare parole che potrebbero provocare il blocco di questo video e la temporanea chiusura del canale?!?

Comunque, ecco l’articolo su questa importante vittoria di Linda e di Francesco Scifo:

(www.unionesarda.it) – “Assolto ieri in tribunale a Sassari perché il fatto non sussiste. Ma nel settembre di tre anni fa, durante le misure emergenziali per il Cov1d, un 50enne dell’hinterland era stato accusato di interruzione del pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale per essere entrato nella scuola algherese dove lavorava privo del gr33n pass. Rifiutandosi di lasciare l’istituto nonostante le richieste del dirigente che poi aveva chiamato i carabinieri. Con uno dei quali, secondo l’imputazione, ci sarebbe stato uno scontro fisico in cui, nel tentativo di divincolarsi, l’accusato avrebbe procurato una lesione al militare. Circostanza negata dal 50enne ieri in udienza in cui ha raccontato la sua personale versione dei fatti.

La pm Paola Manunza aveva sollecitato l’assoluzione per il reato di interruzione del pubblico servizio chiedendo una condanna a quattro mesi per il secondo capo. Ma il collaboratore scolastico, difeso dagli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias del Foro di Cagliari, è stato assolto con formula piena dalla giudice Monia Adami.”