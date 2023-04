“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”. A Imola

“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” è il seguito ideale di “PIIGS”, fortunato documentario del 2017 degli stessi autori. Il film parte da Cariati, in Calabria, dove un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura.

Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali (fra cui Gino Strada, Kean Loach e Roger Waters) ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati.

La sanità pubblica in Italia è infatti ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Il “Piano di rientro” cha ha decretato nel giro di una notte la chiusura dell’ospedale di Cariati (e di altri 18 ospedali soltanto in Calabria) è lo specchio di un’epoca nella quale il diritto alla salute è sempre meno garantito.

E’ possibile assistere alla proiezione martedì 18 aprile ore 21 al Cinema Centrale di Imola via Emilia 212 (ingresso 5€).

Questo https://sostieni.link/33591 è il link crowdfunding per sostenere il terzo capitolo della trilogia sul neoliberismo, dopo Piigs (sulle tragiche conseguenze dell’austerità nel welfare) e “C’era una volta in Italia-Giacarta sta arrivando” (sulla desertificazione della sanità pubblica).

Stavolta il nuovo film dei registi Mirco Melchiorre e Federico Greco dal titolo D’ISTRUZIONE PUBBLICA (ora in produzione), vuole denunciare il graduale e letale smantellamento dell’istruzione pubblica che insieme alla sanità pubblica e universale, è uno dei pilastri di qualunque società che voglia dirsi civile e democratica.

“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” – il trailer