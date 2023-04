Malore in volo, muore paracadutista Folgore

Tragedia giovedì pomeriggio ad Orentano, nel comune pisano di Castelfranco di Sotto, dove un paracadutista della Brigata Folgore ha perso la vita nel corso di un lancio di prova. Si tratta di Gianluca Spina, 49 anni, calabrese di origine, 186° reggimento paracadutisti Folgore di stanza a Siena. Un episodio dai contorni ancora tutti da chiarire, ma stando alle prime informazioni trapelate, il paracadute del militare si sarebbe regolarmente aperto.

Fra le ipotesi al vaglio, c’è quella che il giovane possa essere rimasto vittima di un malore mentre si trovava in volo, subito dopo aver effettuato l’apertura del paracadute: circostanza, questa, che gli avrebbe impedito di effettuare poi la successiva manovra di atterraggio.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della stazione di San Miniato: il paracadutista era impegnato in un lancio a caduta libera in un’area riservata alle esercitazioni con sede nel territorio lucchese di Altopascio, ma qualcosa è andato storto. Il militare è finito all’interno del giardino di una casa di Orentano, località confinante con Altopascio, e nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato niente da fare. https://corrierefiorentino.corriere.it