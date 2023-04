Covid, Schillaci: “In autunno vaccini a fragili e anziani”

In autunno saranno somministrati vaccini anti-Covid ai pazienti fragili e agli anziani. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sottolineando che l’Italia ha in dotazione “una scorta di vaccini anche superiore alle nostre necessità. Dopo tre anni di sofferenze, la pandemia ce la siamo lasciata alle spalle e i dati che abbiamo sono molto rassicuranti”.

Un futuro vaccino Mrma in grado di debellare tumori e infarti rappresenta “un’ottima notizia per i tanti malati oncologici e per le persone affette da malattie cardiovascolari. Credo che siamo a una svolta, ci vorrà ancora del tempo ma è fondamentale ribadire l’importanza della ricerca”, ha aggiunto il ministro della salute al Tg1. “La speranza – ha concluso Schillaci – è avere vaccini efficaci per combattere il cancro, che rimane un big killer. L’auspicio è che questi vaccini siano per tutti”. tgcom24.mediaset.it