Cortocircuito da monopattino in carica, casa distrutta dall’incendio

La scintilla dalla batteria, poi le fiamme. Incendio lunedì pomeriggio in un appartamento di via Fontanelli a Milano, pesantemente danneggiato dal rogo. L’allarme è scattato verso le 16.20 all’interno del condominio al civico 3. A originare il fuoco, hanno poi accertato i pompieri, sarebbe stato un cortocircuito dalla batteria di un monopattino che era in carica. A causa dell’incendio, e dei fumi sprigionati dalle fiamme, una ragazza di 28 anni è finita al pronto soccorso dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.

La madre, arrivata sul posto poco dopo, ha accusato un malore – un po’ per lo spavento, un po’ per le condizioni dell’abitazione – ed è stata trasferita nello stesso ospedale. I poliziotti delle volanti e i vigli del fuoco hanno evacuato l’intero condominio a scopo precauzionale. A intervento finito, poi, i residenti hanno potuto fare ritorno nelle loro case. L’appartamento della 28enne è stato invece dichiarato inagibile. www.milanotoday.it