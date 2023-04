Consigliere di Zelensky: “Putin è un cadavere politico”

“Putin è già un cadavere politico. Quando diventerà un cadavere fisico è solo questione di tempo” e l’Occidente “non si rende conto che la Russia sta iniziando a disintegrarsi. La disintegrazione della Russia è già iniziata e Putin l’ha avviata. Ha iniziato la parte attiva della disintegrazione il 24 febbraio 2022. La Russia crollerà”. Lo ha detto alla tv tedesca Ard Olexiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina. La stessa Ard definisce il consigliere di Zelensky un “maestro degli attacchi verbali mirati” per colpire i nemici.

Danilov ha aggiunto “sappiamo di cosa dispone oggi la Russia in termini di componenti militari – e non è certo sufficiente per un’offensiva su larga scala sul territorio dell’Ucraina. Perché non si aspettavano di essere coinvolti in operazioni militari attive per più di un anno”. Danilov sostiene anche che la Cina non fornirà armi alla Russia, “la Cina non gioca a scacchi. La stragrande maggioranza dei cinesi gioca a Go, che è un gioco completamente diverso. Il risultato di questo gioco è la conquista di territori”. Secondo Danilov, anzi, il presidente cinese Xi avrebbe già cercato il successore di Putin durante la sua visita a Mosca: “Xi ha già fatto alcuni casting. Ha guardato con molta attenzione al primo ministro Mishustin”. tg24.sky.it/mondo