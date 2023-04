Militari ucraini, la situazione a Bakhmut è un ‘inferno’

ROMA, 09 APR – “Bakhmut resiste e ha una scorta” di armi, ma “i russi sono più numerosi di noi e detengono più munizioni”. Lo ha affermato Yuriy Syrotyuk, un militare ucraino in un’intervista alla televisione nazionale, precisando che la situazione a Bakhmut è “davvero dura” per le forze di Kiev, poiché sono in inferiorità numerica rispetto alle truppe russe e ai combattenti Wagner.

“È un inferno a Bakhmut. Attualmente stiamo mantenendo il fianco destro della difesa della città.

L’artiglieria nemica sta sparando senza sosta”, ha precisato.

Le battaglie all’interno della città sono “le più difficili poiché siamo molto vicini al nemico”, ha aggiunto da parte sua Serhiy Cherevaty, portavoce del Gruppo orientale delle forze armate ucraine. “Ma le vie del rifornimento sono ancora aperte e le forze ucraine mantengono le loro posizioni”, ha detto, sottolineando che i combattenti mercenari di Wagner sono stati “i più aggressivi nella direzione di Bakhmut”, e che nella zona sono anche impegnati paracadutisti russi e soldati di fanteria.

Rapporti non ufficiali – ricorda la Cnn -, suggeriscono che le forze russe stiano continuando la loro lenta avanzata attraverso il centro di Bakhmut e nelle parti occidentali della città, con la stazione ferroviaria come potenziale prossimo obiettivo chiave da conquistare. (ANSA).