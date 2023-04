Vittorio Sgarbi: “Ufficio Scolastico di dementi, pregare è disciplina”

Marisa Francescangeli, che insegna nella scuola primaria di San Vero Milis, è stata sospesa, con stipendio ridotto, per aver fatto recitare un’Ave Maria ai suoi alunni. Vittorio Sgarbi, in questo accorato messaggio di sostegno all’insegnante, loda le qualità di questa maestra, chiede rispetto per i valori cristiani che sono una lenta tradizione di verità ed esorta il Ministro Valditara, a chiudere l’Ufficio Scolastico e aiutare l’insegnante che ha fatto pregare.