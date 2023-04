Nyt: Kiev sta per finire le scorte di difesa antiaerea

I sistemi di difesa aerea ucraini stanno esaurendo le munizioni e, senza l’arrivo di ingenti forniture occidentali, non saranno in grado di contrastare gli eventuali attacchi dell’aviazione russa, la cui forza è ancora intatta. E’ la previsione di ufficiali americani e di alcuni dei documenti classificati del Pentagono finiti sui social, secondo quanto riporta il New York Times.

Le scorte di missili per i sistemi di difesa aerea S-300 e Buk dell’era sovietica, che costituiscono l’89% della protezione dell’Ucraina contro la maggior parte degli aerei da combattimento e alcuni bombardieri, saranno completamente finiti tra metà aprile e il 3 maggio, secondo un documento trapelato. Il testo, del 28 febbraio, basava la valutazione sui ritmi di consumo dei missili al momento. Non è chiaro se tali ritmi siano cambiati. Lo stesso documento valutava che le difese aeree ucraine progettate per proteggere le truppe inprima linea saranno “completamente esaurite” entro il 23 maggio.

