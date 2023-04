Insulti a Montagnier, Bassetti: “Lo ridirei”

Bassetti su Montagnier: “rincoglionito con demenza senile”

Dopo essere stato condannato a risarcire gli eredi per gli insulti all’illustre scienziato e Premio Nobel Luc Montagnier, il dr. Matteo Bassetti scrive su Facebook: “Ho utilizzato un espressione colorita verso una persona anziana. E io chiedo scusa alla persona anziana. Ma non l’ho detto all’anziano, ho usato quell’espressione per criticare il punto di vista scientifico. Non è stata capita la ragione per cui ho usato quell’espressione.

Le posizioni del professor Montagnier sono state bizzarre sull’origine del Covid, sul virus stesso e sui vaccini e non solo per me, ma per tutta la comunità scientifica.

Io sono convinto di quello che ho detto, lo sostengo e lo ridirei: non ho criticato Montagnier perché anziano, ma per la sua posizione scientifica sul Covid contro i vaccini e contro le evidenze.”