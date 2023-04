PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 8 aprile 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 8 aprile 2023, SU BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT, con la replica di due puntate.

👉LA VERITA’ SULLE DIMISSIONI DI RATZINGER*

Storico dell’arte, scrittore e giornalista, Andrea Cionci è stato reporter dall’Afghanistan e dall’Himalaya; si occupa di storia, archeologia e religione. Cionci ha pubblicato CODICE RATZINGER un’inchiesta durata oltre due anni e mezzo sulla questione dei due papi, portata avanti con oltre 400 articoli su testate nazionali in un volume di 340 pagine pubblicato da Byoblu edizioni.

👉LA GEOINGEGNERIA E’ UN’ARMA?

Con MARIA HEIBEL, Pedagogista, Insegnante, Artista, Ricercatrice Indipendente e Blogger, che studia la manipolazione atmosferica fin dal 2000, parliamo di geoingegneria.

La Haibel è curatrice di Nogeoingegneria.com https://www.nogeoingegneria.com/ il sito web che fa conoscere e denuncia le tecnologie oggi note come geoingegneria, bioingegneria e ingegneria sociale.

Per quel che concerne la Geoingegneria geofisica, meteorologica e climatica, c’è stata una forte intensificazione di questo sviluppo alla fine degli anni ’40, in parallelo con lo sviluppo della bomba atomica ed essenzialmente con gli stessi attori.