Situazione complessa per Berlusconi, ma stabile e cosciente

Situazione complessa per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele, ma stabile. Lo si apprende in ambienti vicini al Cav che sta facendo al San Raffaele una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione, ma senza intubazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Silvio Berlusconi sarebbe affetto da leucemia. Secondo quanto riportato dal quotidiano “il cavaliere soffre di una grave patologia del sangue. La stessa che ha causato il ricovero precedente: non solo, dunque, per esami di routine, ma anche per le cure del caso”.

L’ex premier è vigile, sarà importante – si spiega sempre negli stessi ambienti – seguire l’evoluzione della situazione . La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Ma resta una situazione stabile che non mette in queste ore l’ex premier in pericolo di vita.

Paolo Berlusconi: “Silvio ce la farà anche stavolta”

“Ce la farà anche stavolta”. Paolo Berlusconi ha parlato così delle condizioni del fratello Silvio ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele. “È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono” dice Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale. www.rainews.it